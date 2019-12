OL : Garcia tient son « Roberto Carlos », l’heureux élu n’est pas ravi

Dans : OL.

Aligné au poste de latéral gauche contre Toulouse (4-1) en Coupe de la Ligue mercredi, Maxwel Cornet a convaincu son entraîneur Rudi Garcia. Mais l’ailier de formation n’est pas aussi emballé.

Deux jours plus tard, Rudi Garcia a de nouveau encensé Maxwel Cornet pour sa prestation en tant que latéral gauche. Confronté à plusieurs absences, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a testé et apprécié son ailier dans cette position plus reculée. « Il a tout pour jouer à ce poste, a commenté le technicien ce vendredi. Il peut amener de la percussion, des centres… et il travaille pour l’équipe. C’est simple pour lui de jouer défensivement. Il faut corriger certaines choses dans les risques à prendre et les choix à faire. Il peut amener quelque chose dans une défense à trois ou même à quatre. »

Parfois mécontent de son temps de jeu, Cornet a dû apprécier. D’autant que son coach avait osé une comparaison flatteuse mercredi soir en zone mixte. « On a trouvé notre Roberto Carlos », avait-il lâché. « Je ne savais pas que j’avais du sang brésilien, a répondu l’ancien Messin en plaisantant sur OLTV. Mais c'est bien, ça prouve que le coach me fait confiance. J’essaie de donner le meilleur de moi-même à ce poste et ça nous a réussi. » Prêt à rendre service, le gaucher a quand même apporté une précision lorsqu’un journaliste de la chaîne officielle du club lui a demandé s’il était disposé à rester à ce nouveau poste. « Il ne faut pas trop s’y habituer », a prévenu Cornet sur le ton de l’humour, mais sans doute avec une part de vérité…