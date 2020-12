OL : Garcia prolongé, Govou dicte le timing à Juninho

Dans : OL.

Malgré une défiance générale de la part des supporters de l’Olympique Lyonnais, Rudi Garcia effectue un début de saison incroyable à la tête des Gones.

Co-leader de la Ligue 1 au soir de la 16e journée, l’OL rêve d’un retentissant exploit avec un possible titre de champion de France à l’issue de la saison. De toute évidence, une telle performance de la part de l’Olympique Lyonnais rendrait difficile pour Jean-Michel Aulas de ne pas prolonger l’aventure avec Rudi Garcia, en fin de contrat le 30 juin prochain. A l’inverse, le risque serait également de faire signer trop vite un nouveau bail à l’ex-coach de l’OM selon Sidney Govou. Dans les colonnes du Progrès, le consultant de Canal + a dévoilé le timing idéal à ses yeux dans ce dossier. Pour l’ex-attaquant de l’OL et de l’Equipe de France, il est clair que rien ne doit être signé avant la fin de la saison.

Cela ne veut d’ailleurs pas dire que Rudi Garcia doit être prolongé en fin de saison, même si les résultats sont excellents. Pour Sidney Govou, tout dépend simplement de la comptabilité entre l’OL et Rudi Garcia, dans la mesure où la qualité du coach de 60 ans n’est plus discutable. « Concernant Rudi Garcia, je pense qu’il faut attendre la fin de saison pour faire le point, car aujourd’hui ça se passe bien. L’idée d’une prolongation ou non, ne se fera pas sur la notion de compétence, car il prouve ses qualités d’entraîneur, avec un effectif taillé pour l’Europe, en impliquant presque tous ses joueurs, mais sur sa compatibilité avec le club » a expliqué Sidney Govou, qui n’aimerait sans doute pas être à la place de Juninho et de Jean-Michel Aulas au moment de trancher l’avenir de Rudi Garcia, notamment si l’OL parvient à se faire une place sur le podium en fin de saison.