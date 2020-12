OL : Lyon champion ? Garcia a peur d'en parler !

Dans : OL.

Grâce à sa victoire écrasante à Nice (1-4), l'OL a pris les commandes de la Ligue 1 en attendant le match Lille - PSG de dimanche soir.

Après un début de saison très difficile, les Lyonnais ont trouvé leur vitesse de croisière. L'OL n'a plus perdu en championnat depuis le mois de septembre et un match à Montpellier. Souvent décrié par les supporters, Rudi Garcia semble avoir trouvé la bonne formule avec un 4-3-3 porté par un trio offensif composé de Depay, Toko-Ekambi et Kadewere. C'est d'ailleurs grâce à une performance XXL de son attaque que les Lyonnais ont écrasé Nice samedi soir à l'Allianz Riviera, une victoire qui place les Gones en tête de la Ligue 1, en attendant la rencontre entre Lille et le PSG dimanche soir. De quoi pousser le coach lyonnais à parler de titre ? Que nenni ! Interrogé à ce sujet, il a tenu à calmer les choses.

« Ça servirait à quoi ? Notre objectif c'est d'être en Ligue des Champions, donc dans les trois premiers. On verra. On aurait l'air fin de dire ça maintenant et que vous nous repreniez tous de volée pour un manque d'humilité ou je ne sais quoi. Mais ne vous inquiétez pas pour nos ambitions. Le championnat est très serré. Avant cette journée, on était virtuellement quatrièmes, donc à cette place on met la tête dans le guidon, on pédale et on essaye de rester au contact » a déclaré le technicien. Dans une saison où le PSG est moins dominant qu'à l'ordinaire, les Lyonnais qui n'ont aucune compétition européenne à disputer auront certainement une carte à jouer en championnat. Et qui sait, pourquoi pas aller chercher un titre qui les fuit depuis 2008.