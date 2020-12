OL : Garcia plutôt que Blanc, Juninho s’en mord les doigts

Dans : OL.

En octobre 2019, Juninho a eu le dernier mot au moment de nommer Rudi Garcia au poste d’entraîneur de l’Olympique Lyonnais.

Sportivement, le bilan de l’ancien coach de l’OM est plutôt positif dans la capitale des Gaules avec une demi-finale de la Ligue des Champions et un excellent début de saison 2020-2021. Virtuellement deuxièmes de Ligue 1, les Gones peuvent rêver d’un monumental exploit avec un titre de champion de France qui comblerait Jean-Michel Aulas. Une telle consécration ne permettrait toutefois pas automatiquement à Rudi Garcia d’obtenir une prolongation de contrat à Lyon, à en croire les indiscrétions de RMC. La radio dévoile en effet que la relation entre le coach rhodanien et son directeur sportif Juninho n’est pas limpide et qu’en ce sens, il est peu probable que le Brésilien reconduise Rudi Garcia en fin de saison, peu importe les résultats obtenus.

Le média croit notamment savoir que Juninho regrette particulièrement d’avoir été « pris à l’affectif » lors de l’entretien d’embauche de Rudi Garcia en octobre 2019. « Rudi Garcia y avait été brillant, valorisant le travail du directeur sportif nouvellement mis en place avec même cette tape amicale sur l’épaule en fin d’entretien qui a mis tout le monde à l’aise, là où Laurent Blanc ne s’était adressé qu’à Jean-Michel Aulas sans jamais regarder Juninho dans les yeux » détaille le média. Au niveau du mercato, les deux hommes ne partagent pas non plus la même vision. Par exemple, Rudi Garcia ne voulait pas entendre parler de Lucas Paqueta cet été. Juninho a imposé son choix, et l’entraîneur de l’OL est maintenant obligé de se rendre à l’évidence devant la qualité du joueur, brillant contre le PSG dimanche soir au Parc des Princes. Reste maintenant à voir comment la saison de l’OL évoluera mais il apparaît très peu probable de voir Rudi Garcia prolonger dans la capitale des Gaules. Une information qui, au vu des récents sondages, ne devrait pas traumatiser les supporters lyonnais.