OL : Garcia à Lyon, ça fait au moins un heureux

Dans : OL, Ligue 1.

Depuis trois jours, la nomination de Rudi Garcia à la tête de l’équipe professionnelle de l’Olympique Lyonnais ne soulève pas un enthousiasme fou dans le Rhône. Loin de là même puisque certains supporters réclament déjà la tête de l’ancien coach de Marseille sur les réseaux sociaux avec les hashtags #GarciaDémission et #GarciaOut. Tout cela est très violent, alors que Rudi Garcia n’a pas encore eu l’occasion de prouver sa valeur sur le banc de Lyon. Interrogé sur La Chaîne L’Equipe, Hervé Penot estime qu’il est d’autant plus dommage de réagir ainsi que Garcia est totalement OL-compatible.

« On ne gère pas Lyon comme on gère Marseille. À Marseille, il y a besoin de joueurs plus expérimentés qu’à Lyon. Être entraîneur à l’OM et à l’OL, ça n’a rien à voir. En plus, Garcia était libre, il a gagné en France, il a ramené la Roma en Ligue des Champions, c’était un évènement majeur là-bas. Garcia a toutes les qualités pour entraîner l’OL. Vous auriez pu préférer un autre, mais ce n’est pas incompréhensible que l’OL prenne l’un des meilleurs entraîneurs français sur le marché d’aujourd’hui. Après, il ne faut pas lui donner les clés du recrutement. Mais à Lyon, ce sera différent par rapport à Marseille. Il ne va pas recruter à l’OL, ce sera Juninho et Aulas. Garcia avait attaqué l’OL. Et là, Aulas ramène l’entraîneur qui a mis des mines depuis deux ans. De fait, il y a un rejet avec les supporters. Il insuffle un esprit à ses joueurs, il a une volonté d’aller de l’avant, on voyait ça à Marseille » a indiqué le journaliste dans des propos rapportés par FootRadio.com. Espérons pour les fans de l’OL que Hervé Penot ait raison, et que Rudi Garcia cartonne dans la capitale des Gaules.