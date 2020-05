OL : Bruno Cheyrou fainéant, elle est sidérée par la rumeur

Dans : OL.

Afin de compenser le départ de Florian Maurice à Rennes, l’Olympique Lyonnais a décidé de miser sur Bruno Cheyrou pour le poste de patron de la cellule de recrutement.

La venue de l’ancien directeur sportif des féminines du PSG n’est pas encore officielle, mais elle fait déjà beaucoup réagir. Au début du mois de mai, le journaliste Romain Molina se montrait par exemple très critique à l’égard de Bruno Cheyrou, indiquant que le PSG « faisait la fête » en se demandant « comment l’OL a pu le prendre » et en sous-entendant clairement que l’ancien footballeur du LOSC n’était pas du genre à travailler plus de deux heures par jour. Des accusations sidérantes selon Margot Dumont, laquelle a collaboré au côté de Bruno Cheyrou sur l’antenne de BeInSports et qui a volé au secours du futur patron de la cellule de recrutement de l’OL.

« Quand les gens me disent que Bruno Cheyrou n'est pas un bosseur, je leur réponds qu'ils ne le connaissent pas. Je l'ai vu, c'est un passionné, je suis plutôt optimiste » a indiqué la journaliste dans l’émission Lets Gones, avant de poursuivre. « J'ai passé du temps avec Bruno Cheyrou, je peux vous dire qu'il est tout le temps collé à son téléphone, il a un gros réseau, une vraie connaissance du foot ». Par ailleurs interrogée sur un éventuel complot anti-Aulas au moment d’établir le classement final de la Ligue 1, Margot Dumont se montre très prudente. « Un complot contre Jean-Michel Aulas ? Si c'est vrai, c'est quand même très grave. Mais j'ai un doute, je ne sais pas. En France il y a des clubs qui sont vraiment dans la merde à cause de la fin de saison prématurée. Je discute avec des présidents, des clubs sont au bord de l'implosion ». Des propos qui ne manqueront pas de faire réagir à Lyon, où l’on espère une reprise de la saison et où l’on attend avec impatience de voir le travail que réalisera Bruno Cheyrou aux manettes de la cellule de recrutement.