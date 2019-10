OL : Le mouvement #GarciaOut est lancé, Juninho soupire

Dans : OL, Ligue 1.

Après une semaine de tergiversations, l’Olympique Lyonnais a mis fin au suspense en nommant Rudi Garcia à la tête de l’équipe professionnelle afin de succéder à Sylvinho. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien coach de Marseille ne fait pas l’unanimité chez les supporters. Via les réseaux sociaux, les fans de l’OL ont déjà manifesté leur mécontentement avec les hashtags #GarciaDémission et #GarciaOut. Une défiance immédiate qui a surpris le directeur sportif Juninho, comme ce dernier s’en est expliqué sur la chaîne officielle du club lyonnais.

« J’ai bien senti que les réactions étaient plutôt négatives. Lorsque nous avons nommé Sylvinho, les supporters étaient très positifs et l’ont accueilli à bras ouverts. Mais je suis là pour prendre des décisions. Je ne fais pas des choix par rapport aux réseaux sociaux. C’est vrai que je ne m’attendais pas à autant de négativité, mais Rudi m’a donné confiance car c’est un homme de caractère et un compétiteur. C’est pour cela que nous l’avons choisi. Rudi Garcia est attaché à l’ADN de jeu de l’OL. Il faut trouver un équilibre. Nous avons perdu notre force offensive et notre créativité. J’espère qu’il va nous permettre de les retrouver le plus vite possible. Il a cette grinta qu’il faut à notre vestiaire » a commenté Juninho, intimement persuadé que Rudi Garcia est l’entraîneur parfait pour réveiller ce Lyon qui ronronne.