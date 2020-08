OL : Gameiro à Lyon, un transfert signé Rudi Garcia ?

Dans : OL.

Probablement privé de coupe d’Europe la saison prochaine, sauf exploit en Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais se prépare à vivre un mercato agité.

Plusieurs cadres de l’effectif de Rudi Garcia pourraient demander à quitter le club rhodanien afin de jouer la Ligue des Champions ou au minimum l’Europa League la saison prochaine. Le premier nom qui vient à l’esprit est évidemment celui d’Houssem Aouar, le joueur formé à l’OL disposant d’un bon de sortie. Mais le constat est également valable pour Memphis Depay, en fin de contrat dans un an et pour Moussa Dembélé, très courtisé en Premier League. Quoi qu’il en soit, un atout offensif important au minimum devrait faire ses valises. Dans l’anticipation, Jean-Michel Aulas, Juninho et Rudi Garcia ont déjà établi une short-list de potentielles recrues offensives.

Et à en croire les informations relayées par l'émission de radio Mundo Mestalla, il y a de fortes chances que Kevin Gameiro fasse partie de cette liste. Une information peu étonnante quand on sait que Rudi Garcia avait déjà soumis le nom de l’ancien Parisien aux dirigeants de l’Olympique de Marseille lorsqu’il était l’entraîneur des Phocéens. Du haut de ses 33 ans, Kevin Gameiro sort d’une saison correcte au FC Valence avec 39 apparitions toutes compétitions confondues pour 8 buts et 3 passes décisives. Assurément, il s’agit d’un bon joueur, rodé à la Ligue 1. Mais qui aura tout de même bien du mal à faire passer la pilule d’un départ de Moussa Dembélé ou de Memphis Depay auprès des supporters. Surtout, le fait que l’ex-buteur du FC Séville partage les mêmes agents qu’un certain Rudi Garcia ne devrait pas manquer de faire grincer quelques dents sur les bords du Rhône…