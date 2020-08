OL : Depay prévient Aulas, sa place est en Ligue des Champions

Dans : OL.

C’est la semaine de vérité pour l’Olympique Lyonnais, et elle a bien mal débuté avec la défaite difficile à digérer en finale de la Coupe de la Ligue, aux tirs au but face au PSG.

Le dernier espoir de briller est donc la Ligue des Champions, avec une avance d’un but à défendre sur le terrain, mais sans spectateurs, de la Juventus Turin vendredi prochain. Un défi que l’OL va relever avec Memphis Depay, qui semblait out pour la saison après sa grave blessure en décembre, mais a finalement mis le paquet pour revenir. Le Néerlandais affiche ses grandes ambitions pour la Ligue des Champions, sans nier qu’il espère bien montrer qu’il a le niveau des ténors en Europe. Car à un an de la fin de son contrat et avec des performances individuelles de premier rang, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais intéresse du beau monde.

« Je dois dire qu'avec ces nouvelles règles tout le monde est favori. On sait qu'après les huitièmes, ça se joue sur un match. La qualification ? Ce serait très important, ce serait marquant pour notre collectif après autant de temps passé chacun chez soi et après s'être réuni pour aller disputer ce match. Enfin, il ne faut pas s'emballer non plus. Sur le plan individuel ? C'est très important, la Champions League est quelque chose dont on rêve étant jeune. Vous la regardez et vous comprenez que c'est le summum. Personnellement, je pense que j'y ai ma place donc c'est très important pour moi d'être présent dans cette compétition. C'est ma troisième ou quatrième Champions League et je suis loin d'être rassasié. Elle vous permet d'améliorer vos stats et gagner en expérience. C'est très important », a répété sur le site de l’UEFA Memphis Depay, qui n’évoque pas directement son avenir et un possible transfert, mais fait bien comprendre qu’une année sans Ligue des Champions est pour lui difficile à envisager.