OL : Florian Maurice à Rennes, dossier à l'arrêt total

Dans : OL.

Malgré les démentis du nouveau président rennais Nicolas Holveck dans la semaine, Rennes fait bien de Florian Maurice sa piste privilégiée pour le poste de directeur sportif.

Plongé dans une profonde mutation depuis l’éviction d’Olivier Létang le 7 février dernier, le Stade Rennais ne sait pas encore qui sera le nouveau patron du secteur sportif. Ancien dirigeant de Monaco, Nicolas Holveck a été nommé à la présidence et pour l’heure, celui qui est toujours confiné en Principauté recherche toujours, à distance, l’homme parfait pour le poste de directeur sportif à Rennes. Le nom de Gilles Grimandi a circulé, mais malgré quelques timides démentis la semaine dernière, c’est bien Florian Maurice qui est la priorité de l'actuel 3e de L1 selon les informations divulguées par L’Equipe ces dernières heures.

Toutefois, le dossier est actuellement en stand-by en raison de la crise sanitaire que traverse la France, comme l’a indiqué Nicolas Holveck dans les colonnes du quotidien national. « Ce n'est pas le sujet de l'instant. Ce poste est très important pour compléter l'organigramme, mais la situation sanitaire fait que l'urgent prend le pas sur l'important » a expliqué le nouvel homme fort du Stade Rennais, avant de poursuivre et de conclure. « Il n'y a pas d'urgence impérative à ce que l'on choisisse dans la semaine. C'est mis entre parenthèses. On a aussi un actionnaire qui a d'autres préoccupations en ce moment de par ses activités dans le monde ». Le dossier Florian Maurice est donc mis en stand-by alors que du côté de Jean-Michel Aulas, on indiquait en tout début de semaine que le départ de celui qui occupe actuellement le poste de patron de la cellule de recrutement à Lyon n’était pas à l’ordre du jour. Il pourrait toutefois se concrétiser, dès la fin de la crise sanitaire en France.