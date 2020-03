OL : Florian Maurice et son adjoint prêts à larguer Lyon ?

Dans : OL.

L'hypothèse de voir Florian Maurice quitter Lyon pour rejoindre Rennes reprend du volume. Et le patron du recrutement de l'OL pourrait filer avec son adjoint.

Patron de la cellule recrutement de l’Olympique Lyonnais, Florian Maurice semblait être parti pour rester dans la capitale des Gaules, malgré l’offre récente du Stade Rennais. Suite à la nomination mercredi de Nicolas Holveck au poste de président exécutif du club breton, un mois après le limogeage d’Olivier Létang, Jean-Michel Aulas avait confié qu’il ne voyait pas Florian Maurice partir de l’OL pour rejoindre Rennes. Le boss de Lyon estime en effet que ce dernier, qui a un CDI à Lyon, peut clairement viser un jour un club comme le FC Barcelone ou le Real Madrid, et pas réellement une autre formation de L1. L’affaire semblait donc réglée, et le Stade Rennais devait se tourner vers un autre candidat.

C’est cependant mal connaître le nouveau président de Rennes, lequel aurait en plus du désir de faire venir Florian Maurice celui de faire partir sans trop attendre Sylvain Armand, coordinateur sportif, dont les jours seraient comptés. Et si dans un premier temps, Nicolas Holveck n’était pas très optimiste sur la venue du patron du recrutement lyonnais, le vent aurait tourné ces derniers jours avec quelques signaux plus positifs. Car du côté de Florian Maurice, on a constaté qu’à Lyon Juninho avait pris du poids y compris dans le recrutement, et si Jean-Michel Aulas lui a offert une substantielle hausse de salaire l’été dernier, les choses ne sont plus comme avant pour l'ancien attaquant international tricolore. Pour L’Equipe, tout paraît jouable, y compris un départ de Florian Maurice au Stade Rennais, et pas seul, puisque le responsable du recrutement de l’Olympique Lyonnais pourrait être accompagné de Jérôme Bonnissel, son adjoint. Le plan B de Rennes reste toujours Gilles Grimandi, lequel a quitté Nice suite au rachat par Ineos.