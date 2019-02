OL : Fekir poussé vers la Liga avant Lyon-Barcelone

Dans : OL, Liga, Mercato, Ligue 1.

En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais en juin 2020, Nabil Fekir pourrait rapidement prolonger son bail avec son club formateur. Mais Jean-Michel Aulas l’a répété à plusieurs reprises, il ne retiendra pas son international français en cas de belle proposition cet été. Et selon Bruno Genesio, c’est en Espagne que le champion du monde 2018 s’épanouirait certainement le plus, lui qui a été tout proche de rejoindre la Premier League l’été dernier, avant que son transfert pour Liverpool ne soit annulé par les deux clubs.

« Si Fekir a le profil pour jouer en Liga ? Oui, je pense qu'il a la qualité, la technique et l'intelligence pour jouer en Espagne. Dans le championnat espagnol, on met l'accent sur le jeu d'abord et je pense que Nabil a toutes les qualités pour jouer pour une grande équipe espagnole » a lâché dans les colonnes de Marca l’entraîneur rhodanien, persuadé que Nabil Fekir ferait un tabac en Liga. Reste que le Real Madrid, Barcelone et l’Atlético Madrid ne semblent pas vraiment s’intéresser à son profil en vue du prochain mercato. Ce n’est tout du moins pas la tendance. Pour le moment...