OL : Fekir baratine, son transfert raté ne fait aucun mystère !

« Sachez que même moi, je ne connais pas la vérité sur mon transfert à Liverpool ! Je vous l'assure ! J'ai fait ma visite médicale et, derrière, ils ont décidé de ne pas me faire signer ». En début de semaine, Nabil Fekir revenait sur son transfert avorté de l’Olympique Lyonnais à Liverpool. Et pour le champion du monde français, le flou règne autour de la décision des Reds, qui ont finalement décidé de ne pas faire signer le capitaine rhodanien de l’époque en dépit d’un accord financier avec Lyon. La réalité est beaucoup moins mystérieuse selon Jean-Pierre Bernès, l’ancien agent de Fekir, qui a contre-attaqué dans les colonnes de L’Equipe.

« Il faut qu'il arrête son cinéma et de prendre les gens pour des imbéciles. Tout le monde sait ce qu'il s'est passé. Le transfert à Liverpool a capoté pour deux raisons. La première, c'est son genou même si les dirigeants anglais étaient prêts à faire un effort à ce sujet. La seconde, c'est l'irruption d'un pseudo-avocat étranger au dossier qui a demandé à ce qu'on recommence les négociations depuis le début au moment de la signature. Entre cet épisode et la visite médicale, les dirigeants de Liverpool ont décidé d'abandonner le dossier » a balancé le célèbre agent français, pour qui Nabil Fekir baratine clairement tout le monde au moment de revenir sur cet épisode douloureux.