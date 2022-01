OL : Faivre et Ndombélé, c’est bouclé !

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Pour compenser le départ de Bruno Guimaraes, l’Olympique Lyonnais va accueillir ce dimanche soir Tanguy Ndombele.

Le club rhodanien va récupérer son ancien milieu de terrain sous la forme d’un prêt payant, histoire de satisfaire aussi Tottenham, qui n’en pouvait plus d’avoir le deuxième plus gros salaire de l’effectif sans vraiment l’utiliser. Le joueur international français de 25 ans avait plusieurs propositions ces dernières heures, venues notamment du PSG, de Valence et du Bayer Leverkusen. Mais il a choisi de rejoindre l’OL, pour un retour au bercail qui coûtera tout de même 3 millions d’euros aux Lyonnais en prêt payant, affirme TF1. En plus de la moitié du salaire du milieu de terrain, qu’il faudra donc régler pour les six mois, soit 2 millions supplémentaires pour arriver à 5 ME pour 6 mois de présence. Pour le moment, c’est le seul dernier frein, aucune option d’achat n’a été incluse entre les deux clubs, et l’OL aimerait avoir la possibilité de faire revenir définitivement Ndombele.

Romain Faivre est sur le sol Lyonnajs pic.twitter.com/L2ZQd5TKJJ — Max (@MaxOL69) January 30, 2022

En tout cas, Ndombele est attendu ce dimanche soir à Lyon pour retrouver la ville entre Saône et Loire, afin de terminer les démarches ce lundi dans la dernière ligne droite du mercato. Son coéquipier Giovani Lo Celso ne viendra pas par contre, mais Romain Faivre, qui vient de finir sa visite médicale, va très rapidement avoir le feu vert pour renforcer aussi l’OL en cette deuxième partie de saison. L'arrivée du meneur de jeu du Stade Brestois coûtera environ 18 millions d'euros à l'OL, bonus compris.