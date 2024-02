Thiago Almada à l'OL, Textor a une idée de génie

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a fait le nécessaire cet hiver sur le marché des transferts pour se renforcer. Pour le moment, le recrutement porte ses fruits même si John Textor est encore loin d'être rassasié.

L'OL va bien mieux depuis quelques semaines. Le club s'est bien repris en Ligue 1 et est toujours en lice en Coupe de France. Rien n'est encore fait mais l'espoir est de nouveau là pour les fans et observateurs du club rhodanien. L'été prochain, l'OL devra repartir sur de nouvelles bases afin d'être à la hauteur de ses ambitions et de son statut. Pour cela, John Textor a quelques idées en tête pour le recrutement. Un joueur lui plait tout particulièrement : Thiago Almada. L'Argentin veut vivre une expérience en Europe et ne ferme pas la porte à une arrivée en France.

Textor adore le joueur

Selon les informations de Bernardo Gentile, John Textor veut recruter Thiago Almada en le faisant signer d'abord à Botafogo avant de le transférer à l'OL ! L'Argentin souhaite lui de son côté un transfert direct en Europe. Ernest Nuamah est arrivé sur le même principe à Lyon. Officiellement, le Ghanéen appartient à Molenbeek, club que détient aussi Textor, mais n'y jouera probablement jamais. En tout cas, une arrivée de Thiago Almada dans le Rhône serait un sacré coup réalisé par l'OL. A 22 ans, le milieu de terrain régale depuis de nombreux mois en MLS sous les couleurs d'Atlanta. A noter que le jeune Argentin est aussi champion du monde car il faisait bien partie de l'aventure de l'Albiceleste au Qatar en 2022. Encore sous contrat avec le club étasunien jusqu'en décembre 2025, Thiago Almada est estimé à près de 30 millions d'euros. D'où l'idée de John Textor afin de réussir à boucler un tel deal.