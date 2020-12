OL : Exit Arsenal, Aouar ne veut plus quitter Lyon

Dans : OL.

Grâce à une victoire convaincante face au FC Nantes, l'OL termine l'année en tête de la Ligue 1.

Après avoir balayé l'OGC Nice (1-4), les Lyonnais ont enchaînés à domicile en disposant facilement du FC Nantes (3-0). Forts d'une série incroyable de 14 matchs sans défaites, les hommes de Rudi Garcia terminent l'année 2020 à la première place du classement, grâce à une meilleure différence de buts que le LOSC. Avec un effectif complet et notamment de nombreuses options au milieu de terrain (Aouar, Paqueta, Thiago Mendes, Caqueret, Bruno Guimarães), l'OL s'impose clairement comme un candidat sérieux au titre. Interrogé après la victoire des siens face à Nantes, Houssem Aouar est revenu sur la performance de son équipe.

« Le fait d’avoir marqué très rapidement nous a fait du bien. On est satisfaits de la victoire. On s’est mis à l’abri rapidement. On aurait pu mettre plus de buts. Cette victoire nous fait énormément de bien. C’est bien d’être premier, il ne faut pas se cacher. On va bien se reposer… Je n’ai plus de pépin physique. Je travaille beaucoup. L’équipe joue beaucoup mieux. Je suis très content d’évoluer dans cette belle équipe » a déclaré le milieu de terrain. Très proche d'un départ à Arsenal lors du dernier mercato, Houssem Aouar pourrait finalement rester plus longtemps que prévu à Lyon, en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. N'ayant pas du tout convaincu Didier Deschamps lors de ses courts passages chez les Bleus, le joueur de 22 ans espère faire une grosse deuxième partie de saison avec l'OL pour tenter de faire partie du voyage pour l'Euro en juin prochain.