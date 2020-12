L1 : L’OL champion d'automne devant le LOSC et le PSG, l’OM cale

Dans : Ligue 1.

Pour clôturer cette année 2020 en Ligue 1, l’OL a arraché la place de leader devant le LOSC et le PSG, alors que l’OM a chuté.

Le championnat de France a un nouveau leader, et c’est Lyon ! En dominant largement Nantes (3-0), avec des buts de Toko Ekambi (4e), Kadewere (37e) et Paqueta (44e), l’OL grimpe effectivement sur la première marche. Invaincue depuis le mois de septembre, l’équipe de Rudi Garcia, victorieuse à sept reprises lors des huit dernières journées, est donc championne d’automne ! Tout cela grâce à une meilleure différence de buts que le LOSC, vu que Lille a également 36 points.

Accroché par le MHSC de Laborde (57e) et Delort (70e), Lille fait aussi le plein (3-2), grâce à des réalisations de Weah (23e), Ikoné (67e sur penalty) et Yilmaz (87e). Les Dogues de Christophe Galtier passeront donc la trêve hivernale au deuxième rang, une unité devant Paris. Solide vainqueur de Strasbourg au Parc des Princes (4-0), via Pembele (18e), Mbappé (80e), Gueye (89e) et Kean (91e), Paris boucle donc son année en beauté. Même si Rennes est revenu dans la course au podium un peu plus tôt dans la soirée, le titre devrait donc se jouer entre Lyon, Paris et Lille en 2021.

Et Marseille ? Peut-être pas… Défait sur la pelouse d’Angers (1-2) sur des pions de Pereira Lage (4e) et Diony (23e), et malgré le but de Rongier (75e), l’OM n’a pas le visage d’un candidat au titre. Après une série de trois matchs sans victoire, la formation d’André Villas-Boas se situe à sept longueurs du podium avec deux matchs en retard. Tout reste encore possible, même pour Monaco, auteur d’un nul contre l’ASSE à dix contre onze (2-2), Diop (7e) et Volland (48e) répondant à Debuchy (21e) et Bouanga (29e sur penalty). Suite à cette chaude 17e journée, le suspense est donc assuré, en haut comme en bas, dans ce joli championnat de France.