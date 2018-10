Dans : OL, Ligue 1.

De retour après la trêve internationale, Memphis Depay a enfin retrouvé le chemin des filets avec l’Olympique Lyonnais.

L’attaquant néerlandais a inscrit le deuxième but face au Nîmes Olympique (2-0) vendredi, lui qui n’avait plus marqué en Ligue 1 depuis la 1ère journée contre Amiens (2-0) le 12 août. Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’était pas un soulagement pour l’ancien joueur de Manchester United. On le sait, Depay n’accorde pas d’importance aux critiques. Cette mauvaise série n’a pas inquiété le Gone, pas du tout focalisé sur ses statistiques.

« Je ne doutais pas. Bien sûr, j'ai envie d'aider l'équipe mais marquer des buts ou donner des passes décisives, je m'en moque, a lâché Depay en zone mixte. Quand je me crée deux occasions comme ce soir, je dois marquer. Je n'en suis pas à repenser que ça fait dix matchs que je n'ai pas marqué. Pour moi, le plus important dans un match, c'est de jouer pour Dieu et de prendre du plaisir sur le terrain. Je ne pense pas à marquer mais à m'amuser. Quand c'est le cas, les buts reviennent, les passes décisives aussi. Comme aujourd'hui, comme avant et comme je l'ai montré. » Si Depay pouvait « s’amuser » plus souvent, l’OL ne s’en plaindrait pas…