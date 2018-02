OL : Et encore une histoire de penalty pour Lyon...

Dans : OL, Ligue 1, Rennes.

Alors que le Stade Rennais menait 1-0 au Groupama Stadium, l'Olympique Lyonnais aurait normalement du bénéficier d'un penalty pour une faute de Gelin sur Fekir dans la surface bretonne à la 57e minute de jeu. Sauf que l'arbitre de la rencontre n'a pas sifflé faute, au grand désarroi des Gones, qui ont finalement sombré en fin de match pour perdre 0-2...

Une décision arbitrale lourde de conséquence puisque cette troisième défaite de suite en L1 coûte cher à l'OL dans la course à la deuxième place face à Monaco et l'OM, qui ont désormais cinq et quatre points d'avance. Même si un pénalty n'est jamais marqué d'avance, autant dire que Jean-Michel Aulas pourrait bien avoir du mal à respecter sa promesse de ne plus parler de l'arbitrage.