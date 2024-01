OL ‍: John Textor en roue libre sur ce transfert à 20 ME

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Luiz Henrique va en réalité signer à Botafogo, l'un des clubs de John Textor, et l'OL ne payera pas ce transfert record pour le club brésilien. Toutefois, l'ailier du Bétis Séville s'est vu promettre de rejoindre Lyon l'été prochain.

John Textor possède plusieurs clubs de football, et les liens entre ces derniers sont de plus en plus grossiers. Difficile parfois de s’y retrouver, notamment en période de mercato car le businessman américain adore se servir de ses différentes propriétés pour brouiller les pistes. Même les spécialistes du mercato sont perdus. La preuve, ce jeudi soir, il a été annoncé que l’OL allait acheter Luiz Henrique pour 20 millions d’euros en provenance du Bétis Séville, avant de le prêter six mois à Botafogo, pour un retour ensuite à Lyon en vue de la saison prochaine. Tout cela à un poste où l’OL est plutôt bien fourni, même si les recruteurs lyonnais cherchent en effet toujours un ailier, à l’image de leur intérêt pour Saïd Benrahma ou Arnaut Danjuma.

Luiz Henrique vai trocar o Botafogo pelo Lyon no meio do ano? Entenda https://t.co/auPQ2QlbsY — ge Botafogo (@ge_botafogo) January 26, 2024

L’été dernier, John Textor avait même acheté Ernest Nuamah avec le compte de Molenbeek, pour mieux le prêter et ensuite le vendre à l’Olympique Lyonnais sans que le club belge ne profite de la plus grosse recrue de son histoire. C’est ce qui semblait devoir se passer pour Luiz Henrique, mais ce vendredi matin, le calme est revenu chez les suiveurs de l’OL qui s’étonnaient de cette manipulation. En effet, les mêmes spécialistes du mercato affirment désormais que le Brésilien va signer directement à Botafogo pour la somme de 20 ME, ce qui représente bien évidemment le plus gros transfert du club brésilien.

La promesse de rejoindre vite l'OL pour convaincre Luiz Henrique

Si la possibilité de le voir jouer à l’OL dans le futur n’est pas écartée, le club rhodanien n’a absolument rien à voir dans cette histoire sur le plan comptable et administratif. Il ne serait toutefois pas surprenant de voir le nom de Luiz Henrique apparaitre dans les rumeurs du recrutement lyonnais l’été prochain, dans un tour de passe-passe à la sauce John Textor. La preuve, selon Globo, le joueur s’est vu promettre, en cas de belle performance, de pouvoir rejoindre l’OL dès le mois de juin 2024 afin de revenir en Europe où il aimerait exploser. A condition que Lyon soit toujours en Ligue 1 bien évidemment. Il reste à savoir sous quelle forme et si, comme avec Nuamah, cela va éviter à l'OL de dépenser de l'argent pour récupérer un joueur à forte valeur marchande.