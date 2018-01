OL : Eric Carrière mécontent de la communication de JM Aulas

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas ne s'est pas fait que des amis suite à ses récentes prises de position sur les arbitres, et sur les présidents de Guingamp et du PSG. Au point même que le patron de l'Olympique Lyonnais devrait rapidement répondre de certains de ses propos devant la commission de discipline de la LFP. Pas de quoi empêcher Jean-Michel Aulas de dormir. Mais pour Eric Carrière, qui est passé par l'OL et connaît le patron de Lyon, il serait tout de même préférable que Jean-Michel Aulas change de style.

« Il n’y a rien de nouveau. Jean-Michel Aulas fonctionne aussi comme un supporter de son club, et donc comme les supporters il fait souvent preuve de mauvaise foi. Lui ne le perçoit pas comme ça, mais tout ce qui est négatif par rapport au club on le grossit, et ce qui est positif sur des avantages liés à l’arbitre, on le diminue au maximum. Ce qui m’embête dans tout cela, c’est qu’il faut aider les arbitres. Mariano à Toulouse il a simulé, mais n’a pas été sanctionné et donc de ce fait Malcom ne doit pas être sanctionné non plus et on n’avance pas sur ce thème.... », constate, sur Canal+, Eric Carrière, qui estime donc que le président de l'OL devrait éviter les déclarations à géométrie variable sur l'arbitrage.