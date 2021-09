OL : Eric Bailly à Lyon, le comptable a refusé

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dans les prochaines heures, Lyon devrait officialiser la signature de Jérôme Boateng, libre depuis son départ du Bayern Munich le 30 juin dernier.

En quête d’un renfort en défense centrale afin de compenser la mise à l’écart de Marcelo, l’Olympique Lyonnais est en passe de réaliser un sacré coup avec le champion du monde 2014. Critiqué par certains observateurs pour sa lenteur, Jérôme Boateng n’en reste pas moins un joueur de classe internationale, qui ne devrait pas faire de mal à l’OL du fait de son expérience, son CV et son leadership. Néanmoins, l’ex-défenseur du Bayern Munich n’était pas le premier choix des Gones à ce poste dans la dernière ligne droite du mercato. En effet, Foot Mercato rapporte que la priorité de Peter Bosz était Eric Bailly, le défenseur central ivoirien de 27 ans évoluant à Manchester United.

Bailly à Lyon, un transfert trop complexe à finaliser

Très peu utilisé chez les Red Devils la saison dernière, Eric Bailly ne devrait pas jouer davantage avec Manchester United dans les mois à venir. Et pour cause, les Red Devils ont recruté un certain Raphaël Varane à son poste. Lyon a flairé le gros coup et a pensé qu’il était ainsi possible de récupérer l’expérimenté défenseur passé par Villarreal en Liga. Mais selon le média spécialisé, l’opération s’est avérée beaucoup trop complexe à finaliser économiquement. L’addition du salaire de Bailly en plus du transfert réclamé par Manchester United ne collait pas avec les possibilités de l’OL, qui s’est ainsi rabattu sur Jérôme Boateng, lequel jouit également de gros émoluments, mais qui présente l’avantage d’être libre de tout contrat. Notons que la piste Bailly est un serpent de mer pour les supporters lyonnais, qui ont déjà vu leur club associé au défenseur de Manchester United par le passé. Sans que jamais la piste ne finisse pas se concrétiser.