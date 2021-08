OL : Boateng à Lyon, Varane ou Van Dijk c'est impossible !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A la surprise générale, l’OL a activé la piste de Jérôme Boateng (libre) afin de renforcer sa défense centrale au mercato.

Lyon va-t-il réussir l’un des plus inattendus coups de ce mercato estival en Ligue 1 ? C’est une possibilité puisque ce mardi, l’intérêt de l’Olympique Lyonnais pour Jérôme Boateng a été dévoilé, et un accord est même annoncé. A la recherche d’un renfort en défense centrale afin de compenser la mise à l’écart de Marcelo, les Gones ont pris contact avec l’ancien défenseur du Bayern Munich, libre de tout contrat depuis le 30 juin. Si cette piste emballe un certain nombre de supporters, elle provoque également une franche vague de pessimisme chez certains observateurs n’ayant pas oublié la lenteur et les difficultés de Jérôme Boateng lors de ses derniers mois au Bayern Munich.

Impossible pour Lyon d'avoir mieux ?

Pour le journaliste Julien Hüet, les détracteurs doivent néanmoins comprendre que l’OL ne peut pas viser de joueurs d’un plus gros calibre à l’heure actuelle. « Si l'OL réussit, sans LDC, et après son médiocre début de saison, à attirer un défenseur du calibre de Boateng, titulaire au Bayern la saison passée, ce serait un énorme tour de force. Ceux qui sont contre doivent comprendre que l'OL ne peut pas viser Van Dijk ou Varane. A souligner au sujet des DC de l'OL : Marcelo a été prolongé et Da Silva recruté AVANT que Bosz ne signe. Aujourd'hui, c'est un problème car aucun des deux n'a vraiment le profil du jeu de Bosz. En revanche, si Boateng vient, c'est que le coach l'aura validé, en dépit de sa lenteur » a publié le journaliste, qui estime que le pari est bon à tenter, mais que Peter Bosz devra assumer ses responsabilités si la potentielle aventure de Jérôme Boateng à l’OL tournait au fiasco. Chez les supporters, il y a toujours des sceptiques, même si cela peut paraitre étonnant de faire la fine bouche sur Jérome Boateng alors que c'est panique à bord en défense centrale.