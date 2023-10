OL ‍: Emmanuel Petit est écoeuré par les vrais coupables

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Cette semaine, Jérôme Rothen a révélé des bruits de vestiaires à l'OL sur une défiance des joueurs envers Fabio Grosso. Une information qui rend furieux Emmanuel Petit. L'ancien milieu monégasque a défendu Grosso et attaqué violemment les joueurs lyonnais.

Après Peter Bosz et Laurent Blanc, les joueurs lyonnais auront-ils raison d'un troisième entraîneur en un an seulement ? Les informations révélées par Jérôme Rothen sur RMC cette semaine allaient dans le sens d'une future fronde à l'OL. « Fabio Grosso est déjà sur la sellette. Il n’y a quasiment plus un joueur qui peut se le voir. Il y a des joueurs expérimentés et très expérimentés qui m’ont même dit qu’il était peut-être dans les entraîneurs les plus nuls qu’ils avaient pu avoir », lâchait l'animateur de Rothen s'enflamme. Si ces bruits de couloirs n'ont pas été pleinement confirmés, Fabio Grosso est bien menacé au vu du bilan sportif catastrophique de l'OL depuis son arrivée.

Les joueurs lyonnais épargnés, Petit en a marre

C'est un constat injuste pour Emmanuel Petit. Le compère de Rothen sur RMC préfère pointer du doigt la responsabilité des joueurs, année après année. « On a été joueurs, les années se suivent et se ressemblent. Et encore c'est pire parce qu'ils descendent à chaque année d'un étage. Tu as beau changer l'entraîneur, tu as même beau changer le propriétaire... Il y a quand même des joueurs qui étaient aussi là les saisons précédentes. Et je ne me rappelle pas de la dernière fois où ces joueurs là ont fait un bon match. A un moment, je veux bien qu'on pointe du doigt les entraîneurs, leur façon de jouer, leur management, la façon dont ils s'expriment ou dont ils communiquent avec leurs joueurs, pas de souci. Mais les gros responsables, ce sont les joueurs. Ce sont eux qui doivent sortir le club de cette ornière », indique t-il avant d'être plus agressif encore concernant l'état d'esprit des joueurs qu'il qualifie de lâches.

🗣 "Ces mecs-là se cachent derrière leur petit doigt en permanence. Puisqu'apparemment vous nous écoutez je vous le dis : 'c'est vous les joueurs les premiers responsables de cette situation'"



🔴🔵 Manu Petit fracasse les joueurs de l'OL. pic.twitter.com/zXT90T5zhi — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 27, 2023

« Moi je suis joueur, chaque année je reste dans le vestiaire lyonnais, je vois que ce club en est là alors qu'il jouait la Ligue des champions, luttait pour le titre et qu'il était une référence. Qu'est-ce que je ferais ? Je me débrouille sur le terrain. Et si je vois qu'il y en a un qui ne se dépouille pas, je l'attrape avec les autres et on fait la loi dans le vestiaire. Sinon rends ta licence ! Si tu n'as pas le caractère et la personnalité, rends ta licence et fais un autre métier ! C'est quoi le b.a-ba d'un sportif de haut niveau ?! C'est le dépassement de soi, c'est subir les critiques, c'est se relancer quand tu as un genou à terre. […] Ces mecs-là se cachent derrière leur petit doigt en permanence, ils écoutent ce qu'on dit dans la presse et eux se dédouanent en permanence ! Vous, les joueurs, puisque vous nous écoutez apparemment : VOUS êtes les responsables de cette situation ! », a t-il fulminé dans Rothen s'enflamme. Une analyse proche de celle des supporters lyonnais, de plus en plus nombreux à défendre le très chahuté Fabio Grosso.