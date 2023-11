OL ‍: John Textor avec un maillot de Botafogo, Daniel Riolo est dégoûté

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En l’espace de quatre jours, John Textor a vécu de sacrées déconvenues, d’abord avec l’OL puis avec Botafogo. Mais cette multiplication du football avec un patron qui gère plusieurs clubs est écœurante aux yeux de Daniel Riolo.

Dimanche soir, John Textor était en première ligne lors des incidents survenus en marge de l’Olympico entre Marseille et Lyon au Vélodrome. La rencontre a été reportée en raison de l’attaque dont le bus lyonnais a été victime et le businessman américain, présent sur place dimanche, est monté au front pour défendre son club. Trois jours plus tard, John Textor avait traversé le globe pour assister au choc entre Palmeiras et Botafogo, l’un de ses autres clubs. Nouveau moment chaud pour le patron d’Eagle Football, qui a vu son équipe se faire renverser passant de 3-1 à 3-4.

⚽️ Alors que Botafogo menait 3-0 à la mi-temps et 3-1 à 10 minutes de la fin, Palmeiras s’impose 3-4 ! 🟢🤯



Furieux, John Textor descend sur la pelouse… pour réclamer la démission de l’arbitre ! 😡😅 pic.twitter.com/lHVlg3NFMS — SPORTS ZONE (@SportsZone__) November 2, 2023

Une défaite difficile à avaler pour John Textor, en furie contre l’arbitrage en raison d’un carton rouge infligé à l’un de ses joueurs et qui a accusé la fédération brésilienne de football de corruption. En l’espace de trois jours, John Textor a changé de maillot et a défendu deux clubs différents. Un sacré choc pour les supporters de l’Olympique Lyonnais, lesquels ont été habitués à l’exclusivité la plus totale avec Jean-Michel Aulas aux commandes. Tout cela ne rime à rien selon Daniel Riolo, écœuré par la multipropriété de club et qui souhaite bien du courage aux supporters de l’OL pour supporter cela à long terme.

Textor patron de plusieurs clubs, Riolo ne s'y fait pas

« On a une désincarnation totale. Textor, c’est comme s’il avait plusieurs vies. L’ironie du sort, c’est qu’en l’espace de quatre jours, il se retrouve confronté à deux scandales de type différent. Le gars s’énerve et vit un drame footballistique dimanche et un autre trois jours après. Textor doit s’énerver de façon sincère deux fois, il doit porter deux maillots différents, il doit être patron de deux clubs différents. On touche du doigt l’absurdité et la bêtise inouïe que représente la multipropriété. Comment veux-tu que le peu de Lyonnais qui étaient prêts à accepter ce concept la soit encore en accord avec ça ? » s’interroge Daniel Riolo sur RMC avant de poursuivre.

Brésil : John Textor dérape, la justice ne va pas le louper https://t.co/4jJizfG36n — Foot01.com (@Foot01_com) November 3, 2023

« Les Lyonnais sont en train de voir leur président avec un autre maillot alors qu’ils ont eu l’habitude d’une incarnation forte et exclusive avec Jean-Michel Aulas. Et d’un coup, ils ont ce gars qui s’énerve à des kilomètres de chez toi pour un autre club, ça n’a ni queue ni tête. C’est absolument insupportable. Quand on est supporter de l’OL, ce n’est pas possible. Dans une vie, tu peux avoir plusieurs femmes mais tu ne peux avoir qu’un seul club » indique le journaliste, pour qui John Textor n’est tout simplement pas crédible auprès des supporters lyonnais en défendant ainsi plusieurs clubs. On savait que ce risque existait au moment du rachat de l’OL par Eagle Football, mais cette semaine a mis le doigt sur l’incohérence et les difficultés de la multipropriété.