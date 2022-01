OL : Emerson, une maladie diplomatique à Lyon ?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Forfait dimanche contre Troyes, Emerson est évoqué du côté de Chelsea, du côté de Canal+ on pense que le défenseur était peut-être un malade imaginaire.

Durant le match entre l’ESTAC et l’OL, diffusé dimanche sur Canal+ Sport, le journaliste a évoqué la situation d’Emerson, le défenseur italien prêté l’été dernier par Chelsea à Lyon. Absent au Stade de l’Aube, officiellement parce qu’il était malade, le joueur des Blues n’a aucune clause dans le contrat qui le lie cette saison avec le club de Ligue 1 obligeant Jean-Michel Aulas à renvoyer Emerson à Stamford Bridge si Thomas Tuchel le souhaite immédiatement. Cependant, du côté de la chaîne cryptée, on est persuadé que le forfait d’Emerson n’est probablement pas causé par une maladie du joueur de 27 ans et que cela peut cacher une réflexion en cours du côté des bureaux de l’Olympique Lyonnais.

Emerson de retour à Chelsea, ça cogite à Lyon

Tandis que la presse anglaise confirme que l'idée est dans l'air du côté de Chelsea, même si le club travaille sur d'autres pistes, l'OL pourrait donc se pencher sur le deal proposé par le club londonien, puisque Thomas Tuchel aurait obtenu de ses dirigeants qu'ils offrent 4 millions d'euros à Lyon afin qu'il laisse repartir Emerson. Du côté du joueur, et malgré des rumeurs, on ne veut surtout pas prendre position, même si l'entourage de ce dernier plaide lui pour un retour en Premier League. Le joueur italien a récemment confié qu'il se sentait très bien dans la capitale des Gaules, même si forcément le challenge sportif proposé par Chelsea est nettement plus élevé. En l'absence de Ben Chilwell, forfait sur blessure pour toute la saison, c'est en effet une place de titulaire qui attend Emerson à Londres. De quoi forcément cogiter.