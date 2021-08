OL : Emerson, le caprice de Peter Bosz à Lyon ?

Dans : OL.

Présent jeudi en conférence de presse, Peter Bosz a confirmé que le mercato de l’OL n’était pas terminé.

Très cash, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a fait savoir qu’il avait besoin d’améliorer le groupe d’un point de vue qualitatif. « C'est clair qu'on a besoin dans chaque ligne encore de bons joueurs. On a beaucoup de joueurs mais j'ai besoin de qualité en rapport avec notre façon de jouer » a annoncé l’ex-entraîneur de l’Ajax Amsterdam. Peter Bosz aimerait notamment se renforcer en attaque et au poste de latéral gauche, où Henrique Silva a réalisé une préparation contrastée, et où Maxwel Cornet est toujours un candidat au départ. Comme indiqué il y a quelques jours par Foot Mercato, la piste Emerson Palmieri (Chelsea) est suivie par les dirigeants de l’Olympique Lyonnais.

Chelsea réclame 20 millions d'euros

Ce vendredi, le site italien Arena Napoli confirme l’intérêt de l’OL pour le champion d’Europe 2021 avec Chelsea puis avec l’Italie. En fin de contrat avec les Blues dans un an, le natif de Santos au Brésil n’entre pas véritablement dans les plans de Thomas Tuchel, ce qui fait de lui un joueur courtisé sur le marché des transferts. Outre les dirigeants de l’Olympique Lyonnais, plusieurs gros clubs italiens suivent avec attention la situation d’Emerson. C’est notamment le cas de l’Inter Milan, champion d’Italie en titre, ainsi que de Naples. Reste maintenant à voir si l’OL aura les moyens de ses ambitions dans ce dossier, car le média transalpin affirme que Chelsea attend près de 20 millions d’euros pour libérer Emerson de sa dernière année de contrat. Nul doute que malgré les ventes de Joachim Andersen à Crystal Palace et de Jean Lucas à Monaco pour un total de plus de 30 millions d’euros, l’OL n’investira pas une telle somme sur un latéral gauche à un an de la fin de son contrat. Il faudra donc peut-être activer d’autres pistes pour trouver son bonheur du côté de Lyon…