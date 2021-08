OL : 20 ME pour un champion d'Europe, Lyon est chaud

Dans : OL.

L'OL a fait son apparition dans le dossier Emerson Palmieri, vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea et champion d'Europe avec l'Italie.

Les supporters lyonnais n’ont pas beaucoup de rumeurs à se mettre sous la dent ces dernières semaines, alors que Peter Bosz, nouvel entraîneur, n’a pour le moment pas bénéficié de l’état de grâce en faisant venir de nouveaux joueurs. Le dossier André Onana a bien avancé mais n’est pas encore finalisé, tandis que le projet de l’avant-centre demeure un mystère total. En revanche, à un poste où il y a énormément de mouvements, l’OL est en train de tenter un gros coup. En effet, Foot Mercato annonce que Lyon essaye de faire venir Emerson Palmieri, qui n’a pas réussi à s’imposer à Chelsea. A 26 ans, il a toutefois regagné clairement de la valeur avec le titre européen remporté par la Nazionale, et notamment dans les derniers matchs où il a remplacé Spinazzola de manière très correcte.

Résultat, plutôt que de tâter le banc à Stamford Bridge, l’Italien pourrait débarquer dans un couloir gauche en grand chantier à Lyon. En effet, Melvin Bard à rejoint Nice à la surprise générale, tandis que Henrique Silva ne semble pas avoir l’étoffe d’un titulaire. Maxwel Cornet est toujours annoncé sur le départ, et Emerson Palmieri pourrait donc avoir une place au chaud dans le 11 de départ de Peter Bosz. Envoyé récemment par les médias européens à Naples ou à Séville, l’Italien cherche le meilleur point de chute possible, et l’OL se place donc dans ce dossier. Récemment, Calcio Mercato évoquait une demande de Chelsea à hauteur de 20 ME de la part du club londonien pour laisser partir son latéral. Une somme non négligeable pour l’OL, qui vient de réaliser une belle vente avec Joachim Andersen, là aussi à hauteur de 20 ME. Ce serait donc une sacrée dépense pour Lyon, même si la marge de négociation est réelle, Jean-Michel Aulas ne visant clairement pas ce niveau de dépense pour un latéral cet été.