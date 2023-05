OL ‍: Ellyes Skhiri à Lyon, Laurent Blanc enfin écouté

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Proche de rejoindre l’OL au dernier mercato hivernal, Ellyes Skhiri est finalement resté à Cologne, où il sera en fin de contrat en juin.

Dans les colonnes de L’Equipe au mois de février, l’international tunisien de Cologne confirmait l’intérêt très concret de l’Olympique Lyonnais au mercato hivernal. Mais finalement, Ellyes Skhiri n’avait pas signé dans la capitale des Gaules en raison des tergiversations des dirigeants lyonnais au moment de conclure l’affaire. « C'est vrai qu'il y a eu cette opportunité et ce bel intérêt de l'Olympique Lyonnais. C'est très flatteur car c'est un club que j'aime beaucoup. Mais le timing de l'offre n'était pas bon, c'est arrivé très tard en janvier. Ce n'était pas le meilleur moment pour moi, j'avais déjà repris la compétition avec l'équipe et c'était délicat de partir » expliquait à l’époque l’ex-milieu de terrain de Montpellier.

Ellyes Skhiri va a ser uno de los nombres del mercado.



El centrocampista del Colonia acaba contrato en junio y gusta mucho a Lyon, Sevilla y Celta.



Contado hoy en twitch @relevo. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 24, 2023

A la recherche d’un véritable numéro six depuis plusieurs mois, l’OL est toujours fortement intéressé par Ellyes Skhiri. Et le prochain mercato estival pourrait être le bon pour enfin conclure la venue du Tunisien au Groupama Stadium. En effet, selon les informations de Relevo, Lyon fait toujours partie des clubs très chauds sur le dossier du joueur de 27 ans, d’autant que ce dernier sera libre de tout contrat au mois de juin et donc potentiellement recrutable pour zéro euro.

L'OL en concurrence avec le Celta et Séville pour Skhiri

On se dirige à priori vers une finale à trois dans le dossier Skhiri puisque selon le média, l’OL est en concurrence avec le FC Séville et le Celta Vigo, également intéressés par la venue du Tunisien. Flatté par l’intérêt des Gones il y a quelques mois à peine, Skhiri fera-t-il le choix de revenir en Ligue 1 dans un club qui aspire à jouer les premiers rôles pour retrouver l’Europe ? Nul doute que ce renfort ferait en tout cas le bonheur de Laurent Blanc, qui a souvent réclamé des joueurs d’expérience dans son équipe depuis qu’il a pris les commandes de l’OL, sans forcément que ses vœux les plus chers soient exaucés. Et dans une conférence de presse cet hiver, le "Président" avait reconnu son intérêt pour l'ancien joueur de Montpellier, une recrue qu'il validerait totalement donc si Lyon allait au bout de la démarche.