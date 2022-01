OL : Divorce en cours à Lyon ?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Même si Lyon vient de gagner deux matchs de suite en Ligue 1, Jean-Michel Aulas fait face à une fronde des supporters. Le président de l'OL va devoir trouver des arguments.

A une autre époque, les fans de l’Olympique Lyonnais auraient célébré comme il se doit une courte, mais précieuse victoire face à « l’ennemi » stéphanois, qui plus est en enfonçant les Verts en peu plus dans la crise. Mais la copie rendue par Lucas Paqueta et ses coéquipiers face à la formation de Pascal Dupraz n’a pas convaincu, pas plus que la leçon de morale faite concernant une banderole sortie avant le derby. Et comme moins de 24 heures après le 1-0 face à l’AS Saint-Étienne au Groupama Stadium Sardar Azmoun annonçait sa signature au Bayer Leverkusen, il y avait de la tension sur les réseaux sociaux. Au point même qu’un message du président de l’OL a été accueilli par des commentaires agressifs, et même pires. Pour Pierre Ménès, tout cela ne sent pas bon pour le club de la capitale des Gaules où les performances n’annoncent rien de bon, l’ancien trublion du Canal Football Club estimant que ce ne sont pas les résultats de l’équipe de Peter Bosz qui vont contribuer à calmer ces relations très tendues entre Jean-Michel Aulas et des supporters qui ne digèrent pas ce qu’est devenu leur club.

Aulas a perdu la main, ça sent la crise à Lyon

Pierre Ménès ne voit pas vraiment de coin de ciel bleu au-dessus de l’Olympique Lyonnais. « Si je pense que Lyon peut finir sur le podium ou en Europa League ? Non et non ! J’ai beaucoup souffert pendant le derby Lyon-St-Etienne. Alors OK, Lyon a pris six points sur les deux derniers matchs, 1-0 à Troyes et contre Saint-Étienne avec deux buts sur des pénos, même si au moins celui contre l’ASSE était justifié. Mais au niveau du jeu, il n’y a rien du côté de Lyon. Et ce qui me frappe c’est que Jean-Michel Aulas a répondu à Vincent Duluc concernant ses critiques sur le match, et là sur Twitter j’ai vu que les supporters lyonnais lui sont tombés dessus. Je pense qu’il y a un divorce entre les supporters lyonnais et leur club, enfin quand je dis le club je dis Jean-Michel Aulas. Visiblement il n’y aura pas de recrutement alors que cela avait été plus ou moins promis. Qu’Azmoun préfère signer à Leverkusen qu’à Lyon, ça aussi c’est une forme de claque. Je suis toujours inquiet pour Lyon même s’ils sont à 4 points de la quatrième, je ne suis pas optimiste du tout pour l’OL », fait remarquer l’ancien consultant de la chaîne cryptée.