OL : Diop quitte Lyon au mercato, c'est sa décision

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L’Olympique Lyonnais, qui a annoncé en fin de matinée un accord avec Angers pour la venue de Jeff Reine-Adelaïde, s’apprête à perdre un milieu de terrain.

En effet, le prêt avec option d’achat de Pape Cheikh Diop au Celta Vigo ne fait désormais plus aucun doute. Présent en conférence de presse ce mercredi à deux jours de la réception du SCO, Sylvinho a confirmé la nouvelle. Et le coach rhodanien a par ailleurs rendu un bel hommage à l’international espoirs espagnol. « Cheikh est un grand joueur. Il faut respecter le joueur. Il voulait changer d’air. Hier, il m’a attendu très longtemps pour me dire au revoir. Je suis désolé qu’il parte. J’espère qu’il connaîtra un grand succès à Vigo » a indiqué le coach brésilien, qui n’aura donc entraîné Pape Cheikh Diop que durant un mois et demi.