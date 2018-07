OL : Diop bug n°1 de l'OL, c'est de l'histoire ancienne !

Dans : OL, Ligue 1.

Recruté en provenance du Celta Vigo pour 10ME l'été dernier, Pape Cheikh Diop n’a pas franchement convaincu à l’Olympique Lyonnais la saison dernière. Et pour cause, l’international espoir espagnol de 20 ans n’a presque pas été utilisé par Bruno Genesio dans sa rotation du milieu de terrain avec Tousart, Aouar, Ndombélé et Ferri. Cela va-t-il changer la saison prochaine ? Après le match amical remporté face à Wolfsburg samedi (2-1), le coach rhodanien a affirmé que le natif de Dakar était désormais prêt à enchaîner les matchs à l’OL.

« Il a fait une très bonne préparation. Je le vois tous les jours à l’entrainement progresser, et je pense que cette année, il va entrer pleinement dans la rotation au milieu de terrain » a confié Bruno Genesio, qui a expliqué que la mauvaise gestion d’Emmanuel Mammana a aidé l’OL à protéger Pape Cheikh Diop l’an dernier. « On a fait quelques erreurs avec de très jeunes joueurs de l’étranger. L’attente était beaucoup trop importante, parce que l’investissement était important. Je pense à Emmanuel Mammana. C’est un très bon joueur, mais sur qui on a mis trop de pression lorsqu’il est arrivé. On ne lui a pas laissé assez de temps pour s’épanouir. On s’est servi de ces expériences-là pour protéger Cheikh. Un investissement important a été fait, mais un investissement sur cinq ans ». Autant dire que l’OL a visiblement appris de ses erreurs du passé. La clé de la réussite pour Diop ? Tout le monde l’espère à Lyon…