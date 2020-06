OL : Diego Godin à Lyon, Juninho n'a qu’un seul problème

Dans : OL.

A la recherche d’un défenseur central de caractère, l’Olympique Lyonnais a pris des renseignements sur l’Uruguayen Diego Godin. Mais un sérieux obstacle empêche le directeur sportif Juninho de poursuivre sur cette piste.

Pour le moment privé de compétitions européennes la saison prochaine, l’Olympique Lyonnais reste ambitieux. Il sera difficile de retenir les meilleurs joueurs de l’effectif que sont Memphis Depay, Houssem Aouar ou Moussa Dembélé, mais le club rhodanien compte bien attirer des recrues de qualité. On sait que le septième de Ligue 1, déçu des performances de Joachim Andersen, et prêt à se séparer de Marcelo, espère recruter un défenseur central. Si possible avec de l’expérience et du caractère, des ingrédients dont les hommes de Rudi Garcia ont souvent manqué cette saison. C’est pourquoi Diego Godin (34 ans) colle parfaitement au profil recherché.

En effet, la radio RMC nous apprend que l’Olympique Lyonnais s’est récemment renseigné pour le défenseur central de l’Inter Milan. Une piste a priori accessible puisque les Nerazzurri ne retiennent pas l’Uruguayen arrivé l’été dernier. Car sous les ordres du coach Antonio Conte, l’ancien cadre de Diego Simeone à l’Atlético Madrid n’est jamais parvenu à s’imposer alors que ses qualités semblaient adaptées aux caractéristiques du championnat italien. Seulement voilà, le salaire de Godin, compris entre 5,5 et 6 millions d’euros, a totalement refroidi le directeur sportif Juninho qui vient de comprendre pourquoi l’Inter était si ouvert à la discussion… Au moins, le Brésilien aura essayé.