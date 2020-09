OL : Depay vendu, Moussa Dembélé va rester à Lyon

Dans : OL.

Très calme jusqu’à présent, le mercato de l’Olympique Lyonnais va connaître un véritable coup d’accélérateur en ce mois de septembre.

Et pour cause, Rudi Garcia a confirmé au micro de Téléfoot dimanche matin que l’OL avait un effectif plus bien trop garni pour un club ne disputant pas de coupe d’Europe la saison prochaine. En défense, l’opération dégraissage a été lancée ce week-end avec le départ de Fernando Marçal à Wolverhampton contre 2 ME tandis que Rafael est en partance pour la Turquie. Dans le secteur offensif, tout est plus long à se décider en raison des montants importants en jeu. Mais selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, le départ de Memphis Depay pour le FC Barcelone ne fait guère de doutes. Le quotidien explique que Jean-Michel Aulas espère 30 ME pour son capitaine, également pisté par l’AS Roma en Italie.

Derrière chaque mauvaise nouvelle s’en cache une bonne. Et c’est ainsi que cette rentrée d’argent conséquente devrait permettre à Lyon de conserver son meilleur buteur, Moussa Dembélé. Promis à un départ en Angleterre il y a quelques mois, l’ex-international espoirs français est désormais parti pour rester une troisième saison à l’Olympique Lyonnais. Notamment car les propositions des clubs de Premier League ne correspondent pas encore à ses attentes. Surtout, un éventuel départ de Memphis Depay renforcerait son statut à l’OL, où il n’aurait plus de concurrent sérieux en attaque même si l’éclosion de Tino Kadewere au plus haut niveau est à surveiller de près. Tout cela demande donc confirmation dans les semaines à venir mais plus que jamais, on se dirige vers un départ de Memphis Depay et vers un statu quo au sujet de la situation de Moussa Dembélé à Lyon.