OL : L’agent de Depay contacté, Barcelone avance

Auteur d’un triplé contre Dijon lors du premier match de la saison de l’OL en Ligue 1, Memphis Depay n’est pas certain de rester en France cet été.

Et pour cause, la nomination de Ronald Koeman au poste d’entraîneur du FC Barcelone a totalement chamboulé l’avenir de l’international néerlandais. Effectivement, l’ex-sélectionneur des Pays-Bas rêve de récupérer le capitaine de l’Olympique Lyonnais à Barcelone. Mais pour ce faire, il faudra se montrer convaincant auprès de Jean-Michel Aulas et de Juninho. Car malgré la situation contractuelle de Memphis Depay, en fin de contrat en juin 2021, les décideurs rhodaniens n’ont pas l’intention de brader leur meilleur joueur. C’est dans ce contexte que les négociations ont débuté, selon les informations obtenues par Fabrizio Romano.

Le journaliste italien a dévoilé sur Twitter que l’agent de Memphis Depay avait notamment été mis en relation avec le FC Barcelone, preuve que le dossier est extrêmement sérieux. « Barcelone se concentre sur la vente de certains joueurs. En parallèle, le conseil d’administration a contacté les agents de Wijnaldum et de Depay. Le Barça va soumettre des offres officielles à Liverpool et à Lyon dans les prochains jours. Ils sont convaincus de pouvoir signer les deux joueurs pour moins de 50 ME » a indiqué le journaliste sur les réseaux sociaux.

Barcelona are now focused on selling players. But the board already contacted Gini Wijnaldum and Memphis Depay agents.

Barça are expected to submit official bids to Liverpool and OL on next few days - they’re convinced to sign “both for less than €50/55m”. 🛑 #FCB #LFC #Barça