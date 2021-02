OL : Messi out, le Barça fond pour Depay et Agüero

Dans : OL.

A moins d’un improbable retournement de situation, Lionel Messi devrait quitter le FC Barcelone à l’issue de la saison.

En fin de contrat, l’Argentin a peu de chances de prolonger même si son avenir dépendra en partie du résultat des élections présidentielles du mois de mars à Barcelone. En cas de départ de La Pulga, le vice-champion d’Espagne en titre pourrait faire le choix de foncer sur des joueurs libres afin de ne pas se ruiner. Dans cette optique, deux joueurs de classe internationale plaisent particulièrement au FC Barcelone afin de combler un potentiel départ de Lionel Messi. A en croire les informations obtenues par Todo Fichajes, il s’agit de Memphis Depay et Sergio Agüero.

Dans le viseur de Ronald Koeman à Barcelone au mois de septembre, le capitaine de l’Olympique Lyonnais est toujours une piste de premier choix du club catalan. Libre au mois de juin, le Néerlandais n’a pas encore définitivement tranché la question de son avenir. Dans un live sur Instagram il y a quelques jours, il confiait que pour la première fois de sa carrière, il ne savait pas au mois de février dans quel club il jouerait la saison suivante. Le FC Barcelone a donc des raisons d’y croire même si la Juventus Turin et le Borussia Dortmund sont également sur les rangs, tandis que l’OL espère toujours le prolonger. Par ailleurs, le Barça suit aussi avec la plus grande attention la situation d’un certain Sergio Agüero, en fin de contrat à Manchester City et qui ne sait pas non plus de quoi son avenir sera fait. Reste maintenant à voir qui de Depay et d’Agüero rejoindra le Barça, ou si le club catalan parviendra à recruter les deux, ce qui serait un véritable exploit.