OL : Depay le capitaine boxeur, Rudi Garcia adore

Malgré la qualification obtenue pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après le match nul contre Leipzig (2-2), l’Olympique Lyonnais traverse une véritable crise avec ses supporters.

La preuve, des incidents ont éclaté entre les joueurs et les Bad Gones mardi soir après le match nul, synonyme de qualification lyonnaise au Groupama Stadium. Memphis Depay a notamment été au cœur de la mêlée, lui qui a été décontenancé par une banderole insultant son coéquipier brésilien Marcelo. Une attitude de véritable capitaine que son entraîneur Rudi Garcia a particulièrement apprécié, ce dernier ayant confié le brassard de manière définitive au Néerlandais après une longue réflexion.

« Et voilà, c'est un vrai capitaine ! Il a agi et parlé en capitaine. Ça montre toute la cohésion, la solidarité et le caractère de ce groupe » s’est félicité Rudi Garcia sur l’antenne de RMC Sport avant de poursuivre. « Perdre 0-2 contre Leipzig, une équipe de très haut niveau, à la pause, finalement revenir et égaliser pour se qualifier, c'est une vraie performance de la part des joueurs. Il ne faut pas que les incidents gâchent cette satisfaction et cette fête ». Reste désormais à voir quelles seront les sanctions prises par le club à l’encontre des supporters concernés, mais également éventuellement à l'égard de Marcelo, dont le comportement n’a pas non plus été irréprochable mardi soir avec notamment des doigts d’honneur adressés aux fans de l’OL.