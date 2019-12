OL : Incidents entre joueurs et supporters au bord du terrain

Dans : OL.

Tout l’art de gâcher une qualification pour la phase finale de la Ligue des Champions.

Fâchés avec les supporters depuis que ces derniers s’en prennent individuellement à Marcelo, les joueurs lyonnais refusent de les saluer après les rencontres dernièrement. Après la qualification arrachée face à Leipzig, Rudi Garcia a insisté pour que ses troupes aillent tout de même partager cela avec les virages, ce que les joueurs ont rechigné à faire. Et cela ne s’est pas bien passé. Un supporter du virage nord s’est rapproché en brandissant un drapeau avec un âne demandant à Marcelo de dégager du club.

Memphis a tenté de s’en emparer de force et s’en est suivi un attroupement avec quelques tensions entre les joueurs et les membres de Bad Gones. Si ces derniers avaient demandé l’unisson pour aider l’équipe à franchir le cap des poules de la Ligue des Champions, il faut croire que tout s’est arrêté dès le coup de sifflet final, et les joueurs de l’OL ne cachent désormais plus leur désaccord avec leurs fans au sujet de Marcelo. Ce dernier fait l’unanimité et a le soutien du vestiaire, alors qu’il est régulièrement sifflé et insulté par ses propres supporters…