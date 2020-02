OL : Memphis Depay défie la science, Lyon a peur

Dans : OL.

Victime d’une rupture des ligaments croisés mi-décembre lors d’un match entre l’OL et Rennes, Memphis Depay récupère très vite de sa blessure. Ce qui interroge à Lyon…

Un mois seulement après son opération du genou, Memphis Depay publiait sur son compte Instagram une vidéo dans laquelle on pouvait le voir très à l’aise, en train d’enchaîner les passes avec ballons et des sauts sur un trampoline. Des images surprenantes tant l’international néerlandais paraissait agile et peu gênée par les douleurs, malgré une lourde opération quelques semaines auparavant. Memphis Depay, qui a confié la gestion de sa blessure au professeur Pier Paolo Mariani, lequel jouit d’une excellente réputation après avoir notamment opéré Totti, Nesta, Ghoulam, Insigne ou encore Strootman, se donne tous les moyens de disputer l’Euro 2020 avec les Pays-Bas. Depuis son opération, il suit un protocole de rééducation très chargé, travaillant du matin au soir.

Une attitude qui inquiète du côté de l’Olympique Lyonnais, selon les informations obtenues par le journal L’Equipe. Et pour cause, Memphis Depay représente un enjeu sportif et économique très important pour l’OL, qui lui a proposé de prolonger son contrat dès l'annonce de sa blessure, et qui ne voit pas vraiment d’un bon œil ce retour express en raison d’un risque de rechute certain. « En allant trop vite, on court le danger qu'au bout de six mois, le genou ne soit pas bien corrigé en termes de laxité, que ça se détende ou que ça casse » indique d’ailleurs le professeur Bernard Moyen, spécialiste du genou et membre du comité de gestion de l’OL. « Concernant Depay, un mois (entre son opération et son exercice sur trampoline), c'est court selon les données classiques. Si Depay joue l'Euro, on se dira que ce cas clinique nous a fait faire un progrès. Je vais donc suivre cette affaire avec intérêt » ajoute-t-il. Du côté de la direction lyonnaise, c’est en tout cas avec énormément d’inquiétude que l’on observe l’évolution de la guérison de Memphis Depay, en regrettant que le Néerlandais ne soit pas davantage tourné vers la saison prochaine avec l’OL plutôt que d’être obnubilé par l’Euro…