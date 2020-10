OL : Depay gratos, ça donne des idées au mercato

Dans : OL.

En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais à l’issue de la saison, Memphis Depay ne manquera pas de prétendants dans les semaines à venir.

Le FC Barcelone a notamment fait de l’international néerlandais sa priorité absolue. Ronald Koeman souhaitait s’attacher les services du buteur de l’OL cet été. Mais pour des raisons financières et administratives, le transfert n’a pas été finalisé en dépit d’un accord trouvé entre Memphis Depay, le FC Barcelone et l’Olympique Lyonnais. Le club blaugrana souhaite toujours recruter le capitaine des Gones, et pourrait retenter sa chance au mois de janvier. En attendant, l’échec du mercato estival a redistribué les cartes et certains clubs voient là l’occasion parfaite de rafler la mise et de s’offrir Depay à la surprise générale.

En Italie, le nom de l’attaquant lyonnais a déjà été associé à l’AC Milan et la Lazio Rome par le passé. Mais à en croire les informations rapportées par Diretta Goal, un autre poids lourd de la Série A est sur les traces de l’international hollandais. Il s’agit de l’Inter Milan, qui a de grandes chances de perdre Lautaro Martinez à l’issue de la saison, et qui souhaite préparer l’avenir en anticipant le recrutement d’un attaquant afin d’évoluer au sein du 5-3-2 d’Antonio Conte. Joueur offensif polyvalent et idéal pour jouer dans une attaque à deux, Memphis Depay a le profil parfait et sa disponibilité pour zéro euro au mois de juin est un argument imparable aux yeux de la direction de l’Inter Milan. Plutôt fringant financièrement, le club nerrazzuri est capable d’assumer le salaire de Memphis Depay. Reste maintenant à voir si la formation d’Antonio Conte aura les faveurs du joueur, lequel ne pense logiquement qu’au FC Barcelone depuis de longues semaines maintenant…