OL : Depay vendu, l’incroyable révélation en inside

Dans : OL.

Cet été, l’Olympique Lyonnais était proche de perdre son capitaine Memphis Depay, lequel ne s’est finalement pas engagé en faveur du FC Barcelone.

A la recherche d’un attaquant, l’entraîneur catalan Ronald Koeman avait fait de son ancien attaquant avec la sélection des Pays-Bas sa priorité. Selon les médias espagnols, un accord avait été trouvé entre Memphis Depay, le FC Barcelone et l’Olympique Lyonnais, bien avant la fin du mercato. Mais pour des raisons de plafond salarial, ce deal a été bloqué par la ligue de football espagnole. Fort logiquement, le Barça tentera de revenir à la charge en janvier prochain afin de finaliser la venue de Memphis Depay, sans doute à un prix inférieur en raison de sa situation contractuelle.

L'hommage de Lyon pour Depay était prêt

Ce qui est certain, c’est que l’OL avait bel et bien trouvé un accord avec le Barça puisque selon les informations d’Edward Jay, correspondant permanent de RMC à Lyon, les services de communication du club rhodanien avaient été mis au courant de l’imminence du deal. De nombreuses vidéos, des compilations de ses plus beaux buts et des interviews avaient ainsi été enregistrées et montées afin de rendre hommage à Memphis Depay. La preuve, s’il en fallait une, que tout était bouclé entre les trois parties que l’ancien attaquant de Manchester United s’est sans doute vu porter la tunique du FC Barcelone. Comme indiqué plus haut, l’opération a finalement capoté. Reste maintenant à voir si le club blaugrana trouvera les ressources financières pour boucler le transfert de Memphis Depay dans les prochaines semaines. Désireux de renforcer son attaque, Ronald Koeman désire attirer le Lyonnais lors du mercato de janvier.