OL : Depay de retour, le fantasme de Lyon !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Intéressé par les retours de Lacazette, de Tolisso ou encore de Gonalons, la direction de l’OL pourrait également se pencher sur le cas Memphis Depay.

En grande difficulté sportive cette saison, l’Olympique Lyonnais envisage de faire revenir ses anciens joueurs afin de retrouver sa splendeur. Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso ou encore Maxime Gonalons sont des noms que Jean-Michel Aulas a publiquement évoqué, mais ce ne sont pas les seuls anciens joueurs de l’OL susceptibles de revenir dans le Rhône. Homme fort des Gones jusqu’à la saison dernière et son départ pour le FC Barcelone, Memphis Depay est également cité comme un joueur susceptible de revenir à Lyon. En grande difficulté en Catalogne après des débuts pourtant intéressants, le Néerlandais est suivi de près par Jean-Michel Aulas ainsi que par le responsable de la cellule de recrutement, Bruno Cheyrou.

L'OL attentif à la situation de Depay

Good start of the week 💪🏽 pic.twitter.com/YGz1QU4T4L — Memphis Depay (@Memphis) February 14, 2022

A en croire les informations relayées par Calcio Mercato, l’Olympique Lyonnais est très attentif à la situation de Memphis Depay et si pour l’instant, aucune offre n’a été transmise à l’international néerlandais ou au FC Barcelone, tout pourrait se décanter à la fin de la saison. Memphis Depay, qui ambitionne de disputer la Coupe du monde au Qatar avec les Pays-Bas, aura de toute évidence la volonté de se relancer dans un club où il sera titulaire, ce qui n’est plus du tout le cas à Barcelone avec les recrutements de Ferran Torres, de Pierre-Emerick Aubameyang ou encore d’Adama Traoré. La concurrence sera néanmoins extrêmement rude pour l’OL dans le dossier Memphis Depay dans la mesure où la Juventus Turin ainsi que l’Inter Milan sont également très chauds pour récupérer le buteur néerlandais. Quoi qu’il en soit, Lyon reste attentif à la situation et ne dirait pas non à un prêt avec ou sans option d’achat de son joueur, histoire de récupérer un attaquant prolifique qui connait déjà la Ligue 1 et l’OL par cœur.