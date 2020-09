OL : Depay avec Messi et Griezmann, le Barça fait rêver Govou

Dans : OL.

Lié à l’Olympique Lyonnais jusqu’à l’année prochaine, Memphis Depay intéresse le FC Barcelone et son nouvel entraîneur Ronald Koeman. Un possible transfert que Sidney Govou valide totalement.

Non, ce n’est pas une rumeur infondée. Depuis quelques jours, plusieurs sources confirment que le FC Barcelone s’intéresse bien à Memphis Depay. Il est vrai que l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, gravement blessé à un genou l’hiver dernier, n’a pas été étincelant pendant le « Final 8 » de la Ligue des Champions. Mais son ancien sélectionneur aux Pays-Bas Ronald Koeman, nouveau coach du Barça, est bien placé pour connaître son potentiel.

D’ailleurs, le technicien n’est pas le seul à penser que le Lyonnais peut remplacer Luis Suarez en pointe. Sur le plateau du Late Football Club, Sidney Govou a lui aussi validé cette hypothèse. « Memphis Depay revient en forme, a commenté l’ancien Gone. Il a fait un très bon match avec les Pays-Bas contre la Pologne (1-0). Ça reste un très bon joueur, qui est capable de faire des choses exceptionnelles, comme sa passe en louche. Il lui manque encore ce petit truc pour revenir au plus haut niveau. Mais rien qu’à ce niveau-là, il est déjà impressionnant. »

Depay est « Barcelone-compatible »

« Memphis Depay peut-il réussir au Barça ? Pour moi, il est Barcelone-compatible ! D’une part parce que l’entraîneur du Barça est son ancien sélectionneur. On sait l’importance qu’a eue Koeman dans son développement. Et il a un style de jeu qui correspond à celui du Barça, a commenté le consultant. Il joue en mouvement, il est capable d’être attaquant de pointe, mais il peut aussi jouer sur les côtés. Moi, je mets Memphis à la place de Suarez. Ce n’est pas le même profil, mais à cette place-là, avec Griezmann et Messi, il peut faire de belles choses. » D’autant qu'avec Frenkie de Jong et peut-être Georginio Wijnaldum, l’ancien Red Devil serait entouré de compatriotes avec qu'il évolue en sélection.