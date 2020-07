OL : Depay à Arsenal, Lacazette a la réponse

Dans : OL.

De retour sur les terrains à l’occasion du match amical de l’OL face à Port Valais, Memphis Depay risque d’agiter le mercato lyonnais.

Et pour cause, l’international néerlandais n’a plus qu’un an de contrat dans la capitale des Gaules. Pour Jean-Michel Aulas, il est donc impensable de rester les bras croisés avec un joueur d’une telle valeur marchande. L’Olympique Lyonnais souhaite prolonger son capitaine, mais si ce dernier était favorable à un départ, alors il est clair que le 7e de Ligue 1 tentera de négocier au mieux un transfert dès le mercato estival de 2020. Pour l’heure, toutes les options semblent encore sur la table. Mais selon les informations du 10 Sport, un club de Premier League observe avec beaucoup d’intérêt la situation de Memphis Depay…

Il s’agit d’Arsenal, préoccupé par les situations contractuelles de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Alexandre Lacazette. En effet, le Gabonais arrive en fin de contrat en 2021 tandis que le Français est lié aux Gunners pour encore deux ans, mais affiche en interne le souhait de partir. Afin de combler le départ de l’ancien stéphanois ou de l’ancien buteur emblématique de l’OL, Mikel Arteta verrait d’un très bon œil le recrutement de Memphis Depay, d’autant plus que la valeur marchande du Néerlandais a sérieusement chuté depuis six mois. Entre sa situation contractuelle, la crise du coronavirus et sa rupture des ligaments croisées, le capitaine rhodanien vaut désormais bien en-dessous des 50 ME auxquels Lyon aurait pu légitimement prétendre si Depay était au top de sa forme avec un contrat blindé. Reste maintenant à voir si Alexandre Lacazette ou Pierre-Emerick Aubameyang pousseront pour quitter Arsenal, ce qui enclencherait automatiquement des manœuvres du club londonien afin de recruter Memphis Depay au mercato…