OL : Aulas très inquiet pour Memphis Depay

Le mercato de l'Olympique Lyonnais sera actif, mais un dossier semble poser des soucis à Jean-Michel Aulas, il s'agit du cas Memphis Depay.

Revenu à Lyon pour disputer la finale de la Coupe de la Ligue et la suite de la Ligue des champions après sa grave blessure au genou, Memphis Depay apparaît très en forme. De quoi forcément apporter un sacré renfort à Rudi Garcia, lequel a composé sans l’attaquant néerlandais pendant plusieurs longues semaines. Mais du côté de l’Olympique Lyonnais, si l’on est heureux de voir Memphis Depay faire son retour, l’avenir de ce dernier suscite bien des interrogations au moment même où l’OL doit faire de sérieuses économies, l’impact économique de l'épidémie de Covid19 étant très violent en Europe, et plus particulièrement en Ligue 1 où tout s'est arrêté. Même si Jean-Michel Aulas tente depuis des mois de prolonger le joueur arrivé en 2017 de Manchester United, l’international néerlandais n’a rien signé et il entame donc son ultime année d’engagement avec l’Olympique Lyonnais.

Et du côté du Groupama Stadium, le président de l’OL admet que les choses vont être compliquées. « Quelle est la tendance pour Memphis ? Il va jouer les finales qui nous attendent. Malheureusement, les transferts internationaux se prolongeront jusqu’au 13 octobre, alors on pourra venir chercher nos joueurs jusque-là ! Les autres championnats, sauf l’Allemagne, vont démarrer tard, et nous comme des inconscients, on débutera le 23 août. J’ai dit qu’on faisait rigoler l’Europe entière, mais on fait surtout pleurer les amateurs de foot, les entrepreneurs qui investissent comme moi », avoue, dans Le Progrès, un Jean-Michel Aulas conscient que les circonstances ne sont pas favorables du tout pour l’Olympique Lyonnais concernant le dossier Memphis Depay. Les derniers matchs de la saison 2019-2020 pourront, peut-être, changer la donne pour l'avenir lyonnais de l'attaquant néerlandais, mais pour cela l'OL devra faire fort.