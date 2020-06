OL : Denayer fait subitement trembler Lyon au mercato !

Dans : OL.

Activement à la recherche d’un défenseur central au mercato, Naples a jeté son dévolu sur Gabriel, le prometteur Brésilien du LOSC.

Jeudi soir, plusieurs médias ont annoncé l’existence d’un accord à hauteur de 22 ME hors bonus pour le transfert du défenseur lillois à Naples. Néanmoins, l’opération n’est pas encore définitivement bouclée selon la presse italienne, qui se veut très prudente tant que Gabriel n’a pas officiellement paraphé son contrat en faveur de l’équipe de Gennaro Gattuso. Et c’est précisément car la prudence est de mise que Naples a d’ores et déjà exploré plusieurs plans de secours, au cas où le dossier Gabriel tomberait subitement à l’eau, notamment en cas de surenchère anglaise (Everton était intéressé). Selon les informations obtenues par Area Napoli, les pensionnaires du volcanique San Paolo apprécient décidément les joueurs de Ligue 1 puisque leur plan B se nommerait… Jason Denayer.

Auteur d’une saison convaincante avec l’Olympique Lyonnais en dépit des difficultés rencontrées par son équipe, celui qui avait été nommé capitaine par Sylvinho fait office de titulaire indiscutable depuis deux ans maintenant, peu importe les entraîneurs en poste. Assurément, l’OL n’a pas dans l’idée de vendre le Belge. Au contraire, les Gones souhaitent investir sur un défenseur central de calibre international afin de l’associer à Jason Denayer (Diego Godin et Mamadou Sakho sont pistés). Pour Naples, il sera donc délicat, pour ne pas dire impossible, de convaincre Lyon de lâcher Jason Denayer. Reste que de son côté, le joueur pourrait être tenté par la perspective de disputer la coupe d’Europe dans un club de la dimension de Naples la saison prochaine. Pour simplifier les choses et s’éviter un feuilleton inattendu, Jean-Michel Aulas doit donc croiser les doigts pour que le transfert de Gabriel à Naples aboutisse. Sans quoi les Italiens s'attaqueraient sans doute à son meilleur défenseur…