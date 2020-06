OL : Diego Godin et son salaire, une bonne nouvelle pour Lyon

Dans : OL.

Se payer Diego Godin, même s’il n’est plus tout jeune, serait un énorme coup pour l’Olympique Lyonnais cet été.

Le club rhodanien n’est pas certain de disputer une Coupe d’Europe la saison prochaine, mais il possède un président toujours aussi ambitieux, et le désir de mettre sur pied une équipe compétitive. Au moins un gros départ devrait avoir lieu, ce qui donnera une certaine latitude pour le recrutement. Le capitaine emblématique de l’Atlético Madrid a montré des difficultés dans son intégration au sein de l’Inter Milan, qui ne le retiendra pas. Avec encore deux ans de contrat et un salaire de 6 ME par saison, l’Uruguayen pèse sur les finances du club lombard pour un rendement jugé insuffisant. Le défenseur central ne sera donc pas trop cher, en ce qui concerne le montant de son transfert. Pour le salaire, ses normes sont pour le moment bien trop importantes pour l’OL.

Mais Godin semble prêt à faire des efforts pour continuer sa carrière en Europe. Spécialiste des transferts en Italie, Nicolo Schira annonce ainsi que le Milanais a refusé une approche de l’Inter Miami, la franchise américaine de David Beckham. Malgré l’offre financière copieuse, le défenseur a fait savoir qu’il comptait continuer sa carrière en Europe, et ne fait donc pas forcément de son futur salaire sa priorité totale. De quoi relancer l’OL, qui avec Tottenham, est le club le plus pressant pour le faire venir selon le journaliste. Et l’autre bonne nouvelle, c’est que Tottenham n’a pas non plus envie de s’aligner sur son salaire milanais, ce qui va forcer le joueur de 34 ans à revoir ses prétentions à la baisse.