OL : Dembélé quitte Lyon, Garcia exige un remplaçant

Alors que le mercato hivernal est plutôt calme du côté de l’Olympique Lyonnais, le dossier Moussa Dembélé va peut-être bien bouleverser les choses dans les jours à venir.

Si le club rhodanien vit pour l’instant une saison parfaite, avec une place de leader en Ligue 1 avec trois points d’avance sur le PSG et le LOSC, l’exercice 2020-2021 n’est pas bon pour tout le monde chez les Gones. Car derrière l’équipe-type de Rudi Garcia, certains éléments de l’effectif lyonnais tirent la tronche. C’est notamment le cas de Moussa Dembélé. Remplaçant derrière le trio offensif Kadewere - Depay - Toko Ekambi, l’ancien buteur du Celtic Glasgow ne ramasse que les miettes, avec un seul but en 670 minutes de L1. Un bien maigre bilan pour le joueur de 24 ans, recruté contre un chèque de 22 millions d’euros en 2018. C’est donc dans l'objectif de retrouver plus de temps de jeu que Dembélé envisage de faire ses valises durant ce mois de janvier. Pisté par West Ham en Premier League et surtout l’Atlético de Madrid en Liga, l’avant-centre pourrait être prêté avec une option d’achat.

Un deal qui ne plairait pas trop à Rudi Garcia, même si l’entraîneur de l’OL ne ferme pas complètement la porte. « Il fait partie des joueurs importants, donc on préfère bien évidemment le garder. On verra. Si jamais des joueurs ont des velléités de départ et notamment Moussa, il faudra les remplacer. Cela me parait logique. Je préférerais qu'il reste, on verra », a lancé Garcia en conférence de presse. Et le coach des Gones sera sûrement servi puisqu’en cas de départ de Dembélé, Lyon devrait faire venir Islam Slimani, l’attaquant algérien de Leicester.