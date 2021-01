Lyon Mercato : Accord Dembélé-Atlético, Slimani se rapproche

Dans : OL.

Le dossier Moussa Dembélé s'est accéléré ces dernières heures et l'attaquant de l'Olympique Lyonnais pourrait vite rejoindre l'Atlético Madrid. Islam Slimani se rapproche de l'OL, le mercato chauffe.

Même s’il est de retour à l’entraînement avec ses coéquipiers lyonnais depuis jeudi, Moussa Dembélé pourrait bien rapidement ranger son casier au Groupama Training Center. En effet, l’attaquant français, qui a récupéré depuis son opération d’une fracture du bras, est dans le collimateur de l’Atlético Madrid, qui veut le faire signer afin de remplacer Diego Costa. Cet intérêt s’est concrétisé depuis quelques heures par une offre de prêt avec option d’achat transmise par le leader du Championnat d’Espagne à Jean-Michel Aulas et Juninho. Et selon L’Equipe, Moussa Dembélé est « intéressé par cette opportunité et souhaite rejoindre les Colchoneros ». La situation évolue rapidement et dans le bon sens entre l’Olympique Lyonnais et l’Atlético Madrid, puisque des négociations sont en cours avec l’aval de Rudi Garcia, qui n’a aucun mal à accepter le départ de Moussa Dembélé surtout que l’OL remplacera numériquement ce dernier.

Dembélé à Madrid, Slimani à Lyon

Car c’est une évidence, Lyon étant en tête de la Ligue 1 avec l’espoir fou de finir champion de France, il ne pourra pas se priver d’un apport offensif durant ce mercato, même si le départ de Memphis Depay n’est plus d’actualité. Pour remplacer Moussa Dembélé, l’Olympique Lyonnais a bien Islam Slimani tout en haut de sa liste comme l’indiquait cette semaine France Football. L’OL avait déjà contacté l’attaquant algérien de Leicester l’été dernier quand le départ de Memphis avait été évoqué, mais cela ne s’était finalement pas concrétisé. L’Equipe affirme que Slimani, qui peut quitter les Foxes dès janvier, n’est pas « insensible » à un éventuel transfert dans les prochains jours à Lyon. Il faut toutefois que les négociations se finalisent avec l’Atlético Madrid concernant Moussa Dembélé avant que Juninho se lance dans le deal avec Leicester pour Islam Slimani. Le puzzle lyonnais prend forme alors que l'on n'a pas encore atteint la moitié du mercato d'hiver.