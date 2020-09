OL : Rennes lâche 23 ME, Berlin rapplique, Reine-Adelaïde vendu ?

Dans : OL.

Le Stade Rennais est bien décidé à recruter Jeff Reine-Adélaïde. Le club breton va soumettre une offre de 23 ME à l’OL.

Il avait décidé d’annoncer dans la presse ses envies de départ de l’OL. Jeff Reine-Adélaïde (22 ans) tapait du point sur la table il y a quelques jours. Insatisfait de son temps de jeu, l’international Espoirs français a envoyé un sacré message à sa direction. Forcément, ce coup de gueule a été entendu par plusieurs clubs comme le Stade Rennais. Le club breton qui joue cette saison la Ligue des Champions souhaite renforcer au maximum son effectif. Selon L’Équipe, le SRFC est même sur le point de dégainer une offre de 23 ME pour convaincre Lyon de lui céder son milieu de terrain arrivé l'été dernier à un montant équivalent (25 ME). Les dirigeants lyonnais vont devoir réfléchir, puisqu’un départ de l’ancien Angevin n’était pas d’actualité cet été.

Cependant, le club rhodanien n’est à l’heure actuelle pas certain de refuser les avances des clubs intéressés. Le directeur sportif, Juninho, l’a expliqué hier sur les ondes de la radio RMC. « Son départ n’est pas prévu mais je ne peux pas dire à 100% (qu’il va rester) pour ne pas être un menteur. » Le Stade Rennais espère rafler la mise, il devra faire avec la concurrence puisque le Hertha Berlin, nouveau club de Lucas Tousart, est également sur le coup. Le club allemand a contacté à plusieurs reprises l’OL pour discuter d’un éventuel transfert. L’Olympique Lyonnais vit un dernier mois de mercato agité. Marçal et Rafael sont déjà partis. Ciprian Tatarusanu devrait les suivre, tout comme Kenny Tete et Memphis Depay. Une longue liste à laquelle pourrait donc s'ajouter JRA ...